الكاف يؤجل مباراة الأهلي والترجي التونسي .. لهذا السبب

قرر أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” ، صباح اليوم، بإصدار قرار تأجيل موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي، خمسة أيام، لأسباب غير معلومة حتي الآن.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا

كان من المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الفريقين في القاهرة أحد أيام 8، 9 أو 10 من شهر سبتمبر المقبل، بينما كان من المقرر إقامة مباراة الإساب في تونس أحد أيام 15، 16 أو 17 من نفس الشهر.

تأجيل مباراة الأهلي والترجي التونسي

وأعلن الموقع الرسمي لنادي الترجي التونسي، في بيان له صباح اليوم الجمعة، ان مسئولو الاتحاد الإفريقي قد قرروا تأجيل موعد المباراة ، لأسباب غير معلومة إلى أحد أيام 15 أو 16 سبتمبر، وسوف تقام مباراة الإياب أحد يومي 22 أو 23 من السهر ذاته.

يذكر أن الأهلي قد نجح في التأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري الأبطال الإفريقي، بعد تغلبه على القطن الكاميروني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتأهل كثاني المجموعة بعد فريق الوداد المغربي المتصدر برصيد 12 نقطة.

ويصب هذا القرار في مصلحة النادي الأهلي، لاسيما وأن الفريق سيعاني من ضغط المباريات الفترة المقبلة، خصوصاً إذا فاز الأهلي على سموحة في نصف نهائي كأس مصر، وتأهل للمباراة النهائية المقرر لها 9 أغسطس وبعدها مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا يوم 30 من الشهر ذاته بالأضاف إلى المشاركة في البطولة العربية.