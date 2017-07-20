قال نجم الأهلي السابق مصطفى يونس، إن الشرطة الألمانية قامت بإلقاء القبض على لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر عبد الله السعيد، في مطار ألمانيا، مشيرا إلى أنه لم يعرف الأسباب حتى الآن.

تعرف على تفاصيل القبض على عبد الله السعيد

وأوضح يونس خلال تقديمه لبرنامجه من ستة لتسعة على قناة القاهرة، أنه ورد رسالة إليه من صديقه من محافظة بورسعيد متوجه إلى العاصمة الألمانية، أنه أثناء خروجه من على باب الطائرة فوجئ بالشرطة الألمانية تقوم بالقبض على عبد الله السعيد.

وأشار من الممكن أن يكون تم القبض على عبد الله السعيد، نظرا لطول لحيته، أو يوجد تشابه في الأسماء.

مصطفى يونس: القبض على عبد الله السعيد في ألمانيا

وأضاف يونس أنه يحاول التواصل مع رئيس النادي الأهلي المهندس محمود طاهر، و مدير الكرة بالفريق سيد عبدالحفيظ لمعرفة مدى صحة إلقاء القبض على اللاعب فى المانيا.

يذكر أن حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي، قد أعلن قائمة الفريق التي ستشارك في البطولة العربية خلال الفترة من 22 يوليو وحتى 6 أغسطس.

حيث ضمت القائمة 33 لاعبًا

شريف إكرامي وأحمد عادل ومحمد الشناوي وعمرو وائل وسعد سمير ورامي ربيعة ومحمد نجيب وأحمد رمضان بيكهام وصبري رحيل وحسين السيد وعلي معلول وأحمد فتحي ومحمد هاني و باسم علي وحسام غالي وحسام عاشور وعمرو السولية وأكرم توفيق وصالح جمعة وعبدالله السعيد وعمرو بركات وأحمد حمودي وأحمد حمدي ومؤمن زكريا وميدو جابر وإسلام محارب وأحمد الشيخ وكريم نيدفيد وعماد متعب وعمرو جمال ووليد أزارو وجونيور أجايي وأحمد ياسر ريان.

