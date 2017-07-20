خاص| أول رد من الأهلي على احتجاز “السعيد” داخل مطار ألمانيا

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير قطاع الكرة بالنادي الأهلي، أنه لا يعلم شئ عن احتجاز عبد الله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في مطار ألمانيا.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريح خاص لـ “اخبار الأهلي”، ” لا نعلم شئ عن هذا الموضوع ، اللاعب في إجازته الرسمية التي حصب عبيها بعد مباراة الزمالك ، بالتأكيد سنتواصل معه لمعرفة الجديد”.

كان مصطفي يونس، قد أعلن في برنامجه التليفزيوني “من ستة لتسعة” على قناة القاهرة، ” السلطات الألمانية قد احتجزت عبد الله السعيد داخل مطار ألمانيا، مشيراً إلى أنه تلقي رسالة من أحد أصدقائه في ألمانيا يؤكد ذلك”.

يذكر أن حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي، قد أعلن قائمة الفريق التي ستشارك في البطولة العربية خلال الفترة من 22 يوليو وحتى 6 أغسطس، وتواجد فيها عبد الله السعيد.

حيث ضمت القائمة 33 لاعبًا

شريف إكرامي وأحمد عادل ومحمد الشناوي وعمرو وائل وسعد سمير ورامي ربيعة ومحمد نجيب وأحمد رمضان بيكهام وصبري رحيل وحسين السيد وعلي معلول وأحمد فتحي ومحمد هاني و باسم علي وحسام غالي وحسام عاشور وعمرو السولية وأكرم توفيق وصالح جمعة وعبدالله السعيد وعمرو بركات وأحمد حمودي وأحمد حمدي ومؤمن زكريا وميدو جابر وإسلام محارب وأحمد الشيخ وكريم نيدفيد وعماد متعب وعمرو جمال ووليد أزارو وجونيور أجايي وأحمد ياسر ريان.