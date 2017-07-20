بسبب “كمونة”.. باسم مرسي مهدد بالإيقاف لمدة سنة

قررت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، صباح اليوم الخميس، عدم توقيع غرامة مالية على باسم مرسي ، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بسبب ما بدر منه تجاه جمهور الأهلي، في مباراة فريقه أمام الأهلي والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين دون رد.

باسم مرسي يهاجم جماهير الأهلي

جمهور الأهلي وجه السباب لباسم مرسي ، ليرد اللاعب عليهم بإشارات بذيئة وذلك بعد انتهاء الشوط الأول من المباراة، والتقتته عدسات الكاميرات المتواجدة في الملعب.

المحامي الشهير سمير صبري ، قام بتقديم بلاغ رسمي للنائب العام ، يدين فيه ما فعله اللاعب أثناء المباراة، وطالبه بمعاقبته كما ينص القانون.

باسم مرسي ليس الأول في توجيه إشارات بذيئة

ليس باسم مرسي وحده من فعل هذه الإشارات، بل سبقه سمير كمونة، لاعب الأهلي السابق، عندما أحرز هدف الفوز لفريقه بشباك المحلة، في نهائي كأس مصر عام 2002 ، ليحتفل بعد تسجيل هدفه ويوجه إشارات سيئة للجمهور المحلاوي.

الاتحاد المصري لكرة القدم كان يقوده اللواء حرب الدهشوري، وقرر معاقبة اللاعب بغرامة مالية كبيرة و إيقافه لمدة عام، في حين أن اتحاد الكرة الحالي برئاسة المهندي هاني أبوريدة تغاضي عن توقيع أي غرامة على اللاعب بداعي أنه ليس يوجد أي دليل يدينه، بالأضافة أن مراقب المباراة لم يكتب شئ في تقريره.

وفي النهاية قانونياً لا يجوز للجنة المسابقات بأن تقرر هدم توقيع عقوبة على اللاعب، فهناك لجنة انضباط يحق لها الطعن في هذا القرار وتوقيع غرانة على اللاعب تصل للإيقاف كما فعلت مع سمير كمونة لاعب الأهلي السابق.