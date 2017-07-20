إيناسيو يصطحب 18 لاعبا فقط لمعسكر الإسكندرية

أعلن البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة فريقه استعدادا للدخول في معسكر مغلق بالإسكندرية، استعدادا للمشاركة في البطولة العربية، المقرر لها في الفترة من 22 يوليو الجاري حتي 4 أغسطس المقبل.

ايناسيو يستبعد الصفقات الجديدة

واستبعد إيناسيو جميع الصفقات الجديدة للفريق الأبيض، وقرر ضم اللاعبين الأساسين فقط.

وضمت القائمة 18 لاعبا وهم:

حراية المرمي: أحمد الشناوي وعمر صلاح

خط الدفاع: محمد مجدي وحازم إمام وحسنى فتحي وعلى جبر ومحمود حمدي الونش وأحمد أبوالفتوح

خط الوسط: أحمد توفيق وطارق حامد ومحمود دونجا ومعروف يوسف وإبراهيم صلاح وإبراهيم عبدالخالق وأحمد رفعت ومحمود شيكابالا

خط الهجوم: باسم مرسي وحسام باولو .

تعرف على مجموعة الزمالك في البطولة العربية

ويقع الزمالك في المجموعة الثانية بجوار كلًا من الفتح الرباطي المغربي و العهد اللبناني و النصر السعودي.

ويسعي الزمالك للفوز بهذه البطولة من أجل إنقاذ موسمه، ومصالحة جماهيره بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا، والفشل في التتويج ببطولة الدوري الممتاز.

يذكر أن مرتضي منصور، رئيس النادي، قد أعلن أمس عن الجهاز المعاون الجديد لإيناسيو وضم كلاص من طارق يحيي مدرب عام، ومدحت عبد الهادي مدرب مساعد، بينما حسين السيد مديراً للكرة.