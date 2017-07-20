الأهلي ينتظر موافقة اتحاد الكرة من أجل ضم نجم الزمالك

دخل مسئولو النادي الأهلي ، مجدداً في مفاوضات مع مسئولي اتحاد الكرة من أجل الموافقة على رفع عدد اللاعبين الأجانب إلى 4 لاعبين، لكي يتسني لهم التعاقد مع النيجيري ستانلي أوهاوتشي، مهاجم القادسية السعودي.

ستانلي صراع الأهلي الفترة القادمة

ستانلي قد انتقل إلى نادي القادسية السعودي، مقابل مليون و300 ألف دولار ، قادماً من وادي دجلة، ناديه الأصلي بعدما فشل الزمالك في الحفاظ عليه بعد ظهوره بشكل جيد الموسم المنقضي.

اتحاد الكرة يرفض طلب الأهلي بزيادة عدد الأجانب

مسئولو اتحاد الكرة، رفضوا في وقت سابق أن يكون لكل فريق أكثر من 3 لاعبين أجانب، ليضع مسئولي القلعة الحمراء في مأزق، بعد أن كانوا على بعد خطوة من خطف اللاعب النيجيري ستانلي.

حسام البدري ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، قد طالب إدارة النادي بضرورة التعاقد مع ستانلي، لتدعيم خط الهجوم، خلال الفترة المقبلة، في ظل ابتعاد عماد متعب عن مستواه المعروف، و عدم ثبات مستوي عمرو جمال.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الفيصلي الأردني، بعد غد السبت، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات بالبطولة العربية.