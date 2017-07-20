غالي يغيب عن مران الأهلي اليوم .. تعرف على السبب

غاب حسام غالي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مران الفريق، الذي أقيم اليوم الخميس، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعداد للمشاركة في البطولة العربية، المقرر لها يوم السبت المقبل 22 يوليو وحتى 4 أغسطس المقبل .

تعرف على سبب غياب حسام غالي

الأهلي يفتتح مباريات البطولة العربية، بمواجهة فريق الفيصلي الأردني، يوم السبت المقبل، في تمام التاسعة والربع مساءً، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات بالبطولة.

سيد عبد الحفيظ يوافق على طلب حسام غالي

وكان غالي قد حصل على إذن مسبق من سيد عبد الحفيظ، مدير قطاع الكرة بالنادي الأهلي، ومد فترة إجازته لمدة 24 ساعة فقط.

ويتواجد غالي في الساحل الشمالي مع أسرته لقضاء الإجازة التي حصل عليها من قبل، الجهاز الفني، عقب الفوز على الزمالك، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما يوم الأثنين، ضمن الجولة الختامية للدوري المصري.

يذكر أن الأهلي قد توج بلقب الدوري الممتاز، قبل نهايته بأربع جولات، وتسلم الدرع في مباراة إنبي في الجولة الثانية والثلاثون، من المسابقة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.