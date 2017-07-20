لا صوت يعلو فوق البطولة العربية، والتي ستستضفها مصر خلال القترة من 22 يوليو الجاري وحتى 2 أغسطس المقبل.

وسيفتتح الأهلي البطولة، بمواجهة فريق الفيصلي الأردني ،غد السبت، على ملعب السلام، في تمام التاسعة إلا ربع بتوقيت مصر، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات بالبطولة.

مواعيد البطولة العربية

البطولة لا تحمل الصفة الرسمية، إلا وأنها سوف تكون خير إعداد لجميع الفرق قبل بداية الموسم المقبل بمختلف الدوريات، وأيضا ستمنح المدريين الفنيين الوقوف على مستوى جميع اللاعبين قبل انطلاق الموسم.

البطولة العربية ما بين القاهرة والإسكندرية

البطولة سوف تقام على مدينتي القاهرة والإسكندرية فقط، سيلعب الأهلي جميع مبارياته على ملعب السلام، بينما يخوض الزمالك جميع مواجهاته على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

الأهلي يدخل البطولة من أجل رفع رصيده من البطولات بعد موسم هو الأفضل للأهلي حيث تويج بالدوري الممتاز بدون أي هزيمة، وصعوده إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بالأضافة إلى تأهله إلى نصف نهائي كأس مصر لعد تغلبه على وادي دجلة بأربعة أهداف مقابل هدف.

بينما يدخل الزمالك البطولة من أجل إنقاذ موسمه، بعد فشله في التتويج بالبطولة، والخروج من دوري أبطال إفريقيا، ويسعي للتويج بهذه البطولة من أجل مصالحة جماهيره.

يذكر أن الأهلي يلعب في المجموعة الأولي التي تضم كلًا من ، الوحدة الإمارتي و نصر حسين داي و الفيصلي الأردني والوحدة الأماراتي، بينما يلعب الزمالك في المجموعة الثانية بجوار كلا من الزمالك و الفتح الرباطي المغربي و العهد اللبناني و النصر السعودي.

جدول مواعيد مباريات البطولة العربية