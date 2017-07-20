بعد تلميح الزمالك بالاستغناء عن محمد إبراهيم.. تعرف على العروض التي تلقاها

يبدو أن أيام محمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، داخل جدران القلعة البيضاء، معدودة، بعدما أشار مرتضي منصور، رئيس النادي إلى إحتمالية الاستغناء عن خدماته.

إيناسيو يستغنى عن محمد إبراهيم

كان المستشار مرتضي منصور، قد صرح مؤخراً، أن البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني للفريق، أبلغه بعدم الاستفادة من بعض العناصر في الفريق، ولم يكون لهم دور خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسهم شيكابالا ومحمد إبراهيم.

وقال رئيس الزمالك، خلال تصريحات تليفزيونية، أمس الأربعاء، ” إنه سيتم الاستغناء عن 10 لاعبين من الفريق، وسيتم الإعلان عن أسمائهم عقب الانتهاء من البطولة العربية، لمنح الجهاز الفني أكبر قسط من التركيز، لتحقيق لقب البطولة ومصالحة الجماهير ، بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا والفشل في التتويج بالدوري.

تعرف على العروض التي تلقاها محمد إبراهيم

وبعد تصريحات مرتضي منصور، تلقي محمد إبراهيم عدة عروض منها أندية مصر المقاصة والإسماعيلي والمصري البورسعيدي و الاتحاد السكندري.

ولم يعود محمد إبراهيم إلى مستواه الطبيعي بعدما تعرض لإصابة شرخ في وجه القدم أثناء مشاركته مع فريقه أمام صن داونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.