يا فرحة ما تمت..الضامة تُبعد “محارب” عن المشاركة مع الأهلي

خضع إسلام محارب، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى فحص طبي شامل بمعرفة خالد محمود، طبيب الفريق ، قبل بدابة المران الجماعي، استعدادا للمشاركة في البطولة العربية.

إصابة إسلام محارب في بداية مشوراه مع الأهلي

وخلال الفحص الطبي الذي خضع له اللاعب، اشتكي من آلام في العضلة الضامة، بعد إصابته في مباراة مصر المقاصة، بربع نهائي بطولة كأس مصر، والتي فاز بها الفريق السكندري، بهدف دون رد.

طبيب الأهلي يكشف حجم إصابة إسلام محارب

وأكد خالد محمود، طبيب الفريق، أن اللاعب لم يلحق بمياراة الفيصلي الأردني، المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات بالبطولة العربية.

كان إسلام محارب قد وصل إلى الأهلي في الثالثة عصراً ، استعدادا لمشاركته في التدريبات، قبل أن يقرر خالد محمود، طبيب الفريق، منعه من خوض المران، خوفاً من تفاقم الإصابة عليه.

يذكر أن الأهلي قد تعاقد مع محارب، لمدة 5 مواسم بمقابل مادي وصل إلي 5 ملايين جنية، بالأضافة إلى إعارة ناصر ماهر لاعب الأهلي الشاب لمدة سنة، وبيع مسعد عوض، حارس الفريق بشكل نهائي.