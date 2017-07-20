بالصورة.. “محارب” بقميص الأهلي لأول مرة

أكد إسلام محارب، لاعب الأهلي الجديد، القادم من صفوف فريق سموحة، على سعادته بعد عودته مجددًا غلى صفوف الفريق الاحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أول تصريح من إسلام محارب بقميص النادي الأهلي

وأشار اللاعب، إلى أن طموحاته مع الأهلي بلا حدود، وأنه يتمنى الفوز بكل البطولات المحلية والإفريقية مع الفريق، لافتا إلى أن الأهلي يضم أفضل اللاعبين في مصر، وأن المنافسة بينهم ستكون لصالح الفريق، موضحا أن أمر لعبه أساسيا من عدمه يخص الجهاز الفني، وأنه سيفعل ما عليه ويجتهد في التدريبات للحصول على ثقة الكابتن حسام البدري، المدير الفني للفريق.

إسلام محارب يكشف عن علاقته بسيد عبد الحفيظ

وبسؤاله عن علاقته بالجهاز الفني الحالي للفريق، كشف اللاعب أنه يرتبط بعلاقة طيبة بسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، حيث أنه الذي قام بضمه لقطاع الناشئين للأهلي من فريق كفر الشيخ، كما أن حسام البدري هو الذي قام بتصعيده للفريق الأول، بالإضافة إلى أنه زامل سيد معوض، المدرب المساعد، وقت تصعيده للفريق الأول، لافتا إلى أنه أيضا يتمتع بعلاقة طيبة مع غالبية لاعبي الفريق، كونه سبق له التدرب مع الكثير منهم.

وأشار محارب إلى أنه يعتبر النجم محمد أبو تريكة، لاعب الفريق السابق، هو مثله الأعلى، مؤكدا أن تريكة قدوة لكل لاعبي مصر، كاشفا في الوقت ذاته عن تشجعيه لفريق برشلونة الإسباني وحبه للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.