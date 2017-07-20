“إسلام محارب” فضلت الأهلي علي الجميع.. و”تريكة” مثلي الأعلى

أعرب إسلام محارب، اللاعب الجديد بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالعودة مرة أخرى إلى بيته، بعدما نجح النادي في ضمه من فريق سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لافتا إلى أن العودة للأهلي كانت من أهم أهدافه في المرحلة الماضية.

إسلام محارب يقدم الشكر لمسئولي الأهلي

وقال محارب، أشكر مسئولي الأهلي على تمسكهم بعودته إلى النادي مرة أخرى، مؤكدًا أنه سيبذل أقصى ما في وسعه لمساعدة الفريق مع زملائه اللاعبين على الفوز بكل البطولات.

إسلام محارب يكشف مفاوضات الأهلي له

وعن مفاوضات عودته إلى الأهلي مرة أخرى، قال محارب: “المفاوضات بدأت عن طريق عصام سراج، المدير التجاري والتعاقدات بالأهلي مع وكيلي أنور شلوفة، ثم تواصل بعد ذلك مع المهندس فرج عامر، رئيس سموحة، حيث توصلا لاتفاق نهائي يقضي بانضمامي للأهلي”.

وأضاف: “أشكر فريق سموحة، وفرج عامر على فترة تواجدي معهم، فخلال عامين بذلت فيهم مجهودًا كبيرًا مع الفريق، ولم أبخل بأية نقطة عرق، وأتمنى أن أكون إضافة قوية للأهلي في الفترة المقبلة”.

وأشار محارب إلى أن المفاوضات واجهت صعوبات بعض الشيء، بعدما طلب فرج عامر مقابلا ماديا كبيرا من الأهلي، وهو الأمر الذي أقلقه، لكن تمسك مسئولي الأهلي بضمه حسم الأمر وأعاده لبيته مرة أخرى.

وكشف اللاعب عن تلقيه عروضًا من نادي الزمالك، ونادي النصر السعودي وفريق الاتحاد الليبي، لكنه فضل الأهلي رغم أن المقابل المادي من هذه الفرق كان أكثر من عرض الأهلي، مشددا على احترامه الكبير لنادي الزمالك ومسئوليه وجماهير، لافتا في الوقت ذاته إلى أن انتماءه للأهلي وعائلته الأهلاوية جعلاه يفضل العودة لبيته مرة أخرى.

وأكد محارب أنه لم تكن لديه أية شروط خلال مفاوضاته مع الأهلي، قائلا: «الأهلي بيتي ولا يمكن أن أضع أي شروط عليهن والعودة إليه مرة أخرى كان هدفي».

وأشار اللاعب إلى أن رحيله عن النادي قبل 4 سنوات بعدما تم تصعيده من قطاع الناشئين، كان بسبب وجود كوكبة كبيرة من اللاعبين وتقليص اتحاد الكرة لقائمة الفريق لـ25 لاعبا فقط، وهو ما أدى لرحيله هو وبعض اللاعبين الصغار وقتها.

وأضاف محارب أنه انضم إلى فريق الجونة بعد رحيله من الأهلي وقضى معه موسمين قبل الانتقال إلى سموحة وقضاء نفس الفترة، لافتا إلى أنه كان لديه شعور كبير بأنه سيعود إلى القلعة الحمراء مرة أخرى، خصوصا أنه اكتسب خبرات كبيرة من مشاركاته المستمرة مع الجونة وسموحة.

وأكد اللاعب أن طموحاته مع الأهلي بلا حدود، وأنه يتمنى الفوز بكل البطولات المحلية والإفريقية مع الفريق، لافتا إلى أن الأهلي يضم أفضل اللاعبين في مصر، وأن المنافسة بينهم ستكون لصالح الفريق، موضحا أن أمر لعبه أساسيا من عدمه يخص الجهاز الفني، وأنه سيفعل ما عليه ويجتهد في التدريبات للحصول على ثقة الكابتن حسام البدري، المدير الفني للفريق.

وبسؤاله عن علاقته بالجهاز الفني الحالي للفريق، كشف اللاعب أنه يرتبط بعلاقة طيبة بسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، حيث أنه الذي قام بضمه لقطاع الناشئين للأهلي من فريق كفر الشيخ، كما أن حسام البدري هو الذي قام بتصعيده للفريق الأول، بالإضافة إلى أنه زامل سيد معوض، المدرب المساعد، وقت تصعيده للفريق الأول، لافتا إلى أنه أيضا يتمتع بعلاقة طيبة مع غالبية لاعبي الفريق، كونه سبق له التدرب مع الكثير منهم.

وأشار محارب إلى أنه يعتبر النجم محمد أبو تريكة، لاعب الفريق السابق، هو مثله الأعلى، مؤكدا أن تريكة قدوة لكل لاعبي مصر، كاشفا في الوقت ذاته عن تشجعيه لفريق برشلونة الإسباني وحبه للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وعن الرقم الذي يفضل ارتداءه مع الفريق، قال محارب إنه كان يرتدي رقم 36 وقت تصعيده للفريق الأول في السابق، لكنه كان يرتدي رقم 22 مع فرق الجونة وسموحة.

وأكد اللاعب أنه يتمنى المشاركة مع الفريق في البطولة العربية؛ كونها فرصة جيدة بالنسبة له، وستكون بداية قوية مع الفريق، مؤكدا أنه سيحاول بكل جهده استغلال الفرص التي تتاح له.

ووجه محارب رسالة شكر خاصة لوالده ووالدته وزوجته وعائلته على مساندتهم له خلال السنوات الماضية حتى عاد مرة إلى الأهلي.

واختتم محارب حديثه موجها الشكر لجماهير النادي الأهلي على رغبته في عودته للفريق مرة أخرى، مؤكدا أن جماهير الأهلي هي الأفضل والأعظم في المنطقة العربية وإفريقيا