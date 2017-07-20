اتحاد الكرة يصدر قراره النهائي بشأن عقوبة باسم مرسي

أصدرت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم، قرارها النهائي بشأن توقيع عقوبة على باسم مرسي مهاجم الزمالك، بسبب إشاراته الغير أخلاقية ضد جماهير الأهلي، في مباراة القمة الأخيرة التي أقيمت على ستاد برج العرب، وانتهت بفوز الأحمر بهدفين دون رد.

لجنة المسابقات تصدر قرارها بشأن عقوبة باسم مرسي

ورفضت لجنة المسابقات توقيع عقوبة على اللاعب واستندت في ذلك على أنه لم يرد في تقرير حكم اللقاء أو المراقبين، صدور أي إشارة من اللاعب خلال أو بعد مباراة القمة.

رئيس الزمالك يتوعد باسم مرسي

يذكر أن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك توعد باسم بفرض عقوبة قاسية على اللاعب.

وصرح منصور عبر إذاعة راديو هتس بأن النادي سيعاقب اللاعب في حال ثبوت فعلته.

وكان مرتضى منصور قد وعد بحل أزمة مستحقات لاعبي الزمالك المتأخرة في حال الفوز على الأهلي خلال مباراة القمة الأخيرة.

إلا أن الخسارة أمام الأهلي أدت إلى إيقاف حل أزمة مستحقات اللاعبين، بالإضافة إلى خصم مبالغ مالية أخرى منها خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن الزمالك بات يحتل المركز الثالث في الدوري المصري بصورة رسمية خلف الأهلي بطل المسابقة، ومصر المقاصة صاحب الوصافة.