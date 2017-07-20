“أحمد سليمان” يفتح النار على مرتضى بـ”خطابين”

أصدر أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والمرشح المحتمل في انتخابات رئاسة القلعة البيضاء المقبلة بيانا عن بدء التحركات الرسمية للحفاظ على حقوق الجمعية العمومية .

نص بيان أحمد سليمان

وجاء البيان التالي:

حرصت على بدء التحركات الرسمية للحفاظ على حقوق الجمعية العمومية بالزمالك عقب انتهاء فريق الزمالك من منافسات بطولة الدوري حتى لا يخرج علينا من لا يملكون الا الكلام بالقول بأننا نهدم الفريق في محاولة مكررة للبحث عن كبش فداء للفشل.

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أرسلت هذين الخطابين ( خطاب للجنة الأولمبية المصرية وخطاب الى مدير عام نادي الزمالك ) كبداية للتحركات الرسمية الأخرى خلال الفترة المقبلة للجهات المعنية سواء اللجنة الأولمبية المصرية أو وزارة الشباب والرياضة أو مديرية الشباب والرياضة بالجيزة من أجل الحفاظ على حقوق الجمعية العمومية قبل الانتخابات المقبلة .

من حقنا كأعضاء جمعية عمومية أن نعرف ما هي اجراءت انعقاد الجمعية العمومية التي تحدد لها يوم 25 أغسطس المقبل كما أعلن مجلس الادارة ومن حقنا معرفة اللائحة الجديدة التي يرغب مجلس الادارة في اعتمادها من الجمعية العمومية خاصة بعدما أعلن مسئولو الزمالك بأن هناك تعديلات على اللائحة الاسترشادية المعتمدة من اللجنة الأولمبية المصرية وطريقة التصويت عليها والجهة المشرفة على عملية التصويت.

السيد اللواء / علاء مقلد المحترم

مدير عام نادى الزمالك

تحية طيبة وبعد

الموضوع : إجراءات إنعقاد الجمعية العمومية الخاصة بإعتماد مشروع لائحة النظام الأساسى لنادى الزمالك للألعاب الرياضية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وطبقا للمادة (3) من اللائحة الإسترشادية الصادرة من اللجنة الأولمبية الأهلية المصرية فى تاريخ 8/6/2017 فإن النادى ملزم بعقد جمعية عمومية لإعتماد النظام الأساسى للنادى فى خلال ثلاثة أشهر من إعتماد قانون الرياضة فى 31/5/2017

وفى هذا الخصوص ونظرا لضيق الوقت فإننا نأمل بإتخاذ إجراءاتكم نحو ما يلي :-

1- تحديد موعد إنعقاد الجمعية العمومية الخاصة بالتصويت على مشروع لائحة النظام الأساسى للنادى

2- إعداد مشروع لائحة النظام الأساسى للنادى ونشرها على موقع النادى وتوفير نسخ ورقية لأعضاء الجمعية العمومية

3- إرسال مشروع لائحة النظام الأساسي إلى اللجنة الأولمبية لإعتمادها قبل التصويت عليها

4- تحديد إجراءات إنعقاد الجمعية العمومية وجدول الأعمال وطريقة التصويت والجهة المشرفة على عملية التصويت

وإذ نأمل أن يصلنا ردكم فى أقرب وقت ممكن

نرجوا أن تتقبلوا فائق إحترامنا

عميد / أحمد سليمان عفيفي

السيد المهندس / هشام حطب المحترم

رئيس اللجنة الأولمبية الأهلية المصرية

تحية طيبة وبعد

الموضوع : إجراءات إنعقاد الجمعية العمومية الخاصة بإعتماد مشروع لائحة النظام الأساسى لنادى الزمالك للألعاب الرياضية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وطبقا للمادة (3) من اللائحة الإسترشادية الصادرة من اللجنة الأولمبية الأهلية المصرية فى تاريخ 8/6/2017 فإن النادى ملزم بعقد جمعية عمومية لإعتماد النظام الأساسى للنادى فى خلال ثلاثة أشهر من إعتماد قانون الرياضة فى 31/5/2017

وفى هذا الخصوص ونظرا لضيق الوقت فإن النادى لم يقم بالإجراءات اللازمة حتى تاريخه نحو ما يلي :-

1- تحديد موعد إنعقاد الجمعية العمومية الخاصة بالتصويت على مشروع لائحة النظام الأساسى للنادى

2- إعداد مشروع لائحة النظام الأساسى للنادى ونشرها على موقع النادى وتوفير نسخ ورقية لأعضاء الجمعية العمومية

3- إرسال مشروع لائحة النظام الأساسي إلى اللجنة الأولمبية لإعتمادها قبل التصويت عليها

4- تحديد إجراءات إنعقاد الجمعية العمومية وجدول الأعمال وطريقة التصويت والجهة المشرفة على عملية التصويت

وإذ نأمل إصدار التوجيهات اللازمة في هذا الشأن إلى النادى

نرجوا أن تتقبلوا فائق إحترامنا

عميد / أحمد سليمان عفيفي