بالصور.. ستاد السلام يتزين لاستقبال منافسات البطولة العربية

بدأ ستاد السلام، يستعد لاستقبال منافسات البطولة العربية، المقرر انطلاقها يوم السبت المقبل، في مدينتي القاهرة والإسكندرية، على أن تقام البطولة على ملاعب السلام والجيش والاسكندرية.

الأندية المشاركة

يشارك في البطولة 12 فريق عربي، مقسمين على ثلاث مجموعات، جاءت كالاتي:

المجموعة الأولى: الأهلي المصرى، الفيصلي الأردني، نصر حسين داى الجزائري، الوحدة الإماراتي.

المجموعة الثانية: الزمالك المصري، الفتح الرباطي المغربي، النصر السعودي، العهد اللبناني.

المجموعة الثالثة: المريخ السوداني، الهلال السعودي، نفط الوسط العراقي، الترجى التونسي.

وتبدأ منافسات البطولة يوم 22 يوليو، على أن تقام مباراة نصر حسين داي الجزائري مع الوحدة الإماراتي في الخامسة والنصف مساءً على ملعب السلام، ثم مباراة الأهلي أمام الفيصلي في التاسعة والربع.

قائمة الأهلي والزمالك استعدادًا للبطولة

كان حسام البدري، المدير الفني للأهلي، قد أعلن عن قائمة فريقه استعدادًا للبطولة، وضمت 33 لاعبًا، هم،

شريف إكرامي وأحمد عادل ومحمد الشناوي وعمرو وائل وسعد سمير ورامي ربيعة ومحمد نجيب وأحمد رمضان بيكهام وصبري رحيل وحسين السيد وعلي معلول وأحمد فتحي ومحمد هاني و باسم علي وحسام غالي وحسام عاشور وعمرو السولية وأكرم توفيق وصالح جمعة وعبدالله السعيد وعمرو بركات وأحمد حمودي وأحمد حمدي ومؤمن زكريا وميدو جابر وإسلام محارب وأحمد الشيخ وكريم نيدفيد وعماد متعب وعمرو جمال ووليد أزارو وجونيور أجايي وأحمد ياسر ريان.

أما البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني للزمالك، فجاءت قائمة فريقه كالاتي،

أحمد الشناوى وعمر صلاح ومحمود جنش ومحمود عبد المنصف فى حراسة المرمى، ومحمد ناصف وأحمد أبو الفتوح وعلى جبر ومحمود حمدى ومحمد مجدى وشوقى السعيد وحسنى فتحى وأسامة إبراهيم، ومحمد أحمد كماتشو وطارق حامد وأحمد توفيق ومحمود دونجا وإبراهيم صلاح وأحمد رفعت وصلاح ريكو ومعروف يوسف ومحمد مسعد، ومحمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد إبراهيم وأيمن حفنى وباسم مرسى وحسام باولو ومايوكا.