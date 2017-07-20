محارب” يكشف تفاصيل انضمامه إلى الأهلي

أبدى إسلام محارب، لاعب سموحة السابق والمنضم حديثًا إلى صفوف الأهلي، سعادته بتواجده داخل صفوف القلعة الحمراء، موجهًا الشكر للجميع على مساندته خلال الفترة الأخيرة.

وتواجد محارب، في مقر النادي الاهلي بالجزيرة صباح اليوم الخميس، للإعلان الرسمي عن الصفقة، ووجه لاعب سموحة السابق، الشكر لعصام سراج مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، على تسهيل الأمور وتقريب وجهات النظر مع فرج عامر رئيس الفريق السكندري، حيث طلب الأخير زيادة المبلغ المالي المقدم من الأهلي للموافقة على بيع محارب.

محارب هو الصفقة الثالثة للأهلي هذا الموسم، بقيمة 5 مليون جنيه، مع إعارة الثنائي مسعد عوض وناصر همام، بالاضافة إلى انضمام المغربي وليد أزارو، وهشام محمد، بالاضافة إلى عودة أحمد الشيخ من الإعارة.

يذكر ان الجبلاية، اشترطت على القلعة الحمراء، منع محارب والشيخ من المشاركة في نصف نهائي كأس مصر، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.