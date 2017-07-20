استبعاد “جعفر” من قائمة الزمالك استعدادًا للبطولة العربية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض منافسات المجموعة الثانية المشاركة في البطولة العربية والتي تضم كلًا من الفتح الرباطي المغربى، النصر السعودي، العهد اللبناني.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة يوم السبت المقبل، وحتى 5 أغسطس، بمشاركة 12 فريق عربي، على ثلاث مجمعات، وتقام منافسات البطولة في مدينتي القاهرة والإسكندرية.

33 لاعبًا في قائمة الزمالك

وأعلن الجهاز الفني للزمالك تحت قيادة المدرب البرتغالي اوجستو إيماسيو، عن قائمة فريقه للبطولة، والتي ضمت 33 لاعبًا هم،

أحمد الشناوى وعمر صلاح ومحمود جنش ومحمود عبد المنصف فى حراسة المرمى، ومحمد ناصف وأحمد أبو الفتوح وعلى جبر ومحمود حمدى ومحمد مجدى وشوقى السعيد وحسنى فتحى وأسامة إبراهيم، ومحمد أحمد كماتشو وطارق حامد وأحمد توفيق ومحمود دونجا وإبراهيم صلاح وأحمد رفعت وصلاح ريكو ومعروف يوسف ومحمد مسعد، ومحمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد إبراهيم وأيمن حفنى وباسم مرسى وحسام باولو ومايوكا.

بالإضافة إلى الثلاثي المنضم حديثًا وهم، الكونغولي كاسونجو، والغاني أشيمبونج، والإيفوارى رزاق سيسيه، والعائدين حازم إمام وإبراهيم عبد الخالق ومصطفى محمد مهاجم الفريق الذى انتهت إعارته للداخلية.

المستبعدين

بينما خرج من القائمة كلا من: أحمد جعفر وإسلام جمال وعلى فتحي بعد الاستقرار على رحيلهم بشكل شبه نهائي.