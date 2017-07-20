قبل لقاء الزمالك.. الجبلاية ترفض طلب “المصري”

رفض الاتحاد المصري لكرة القدم، طلب إدراة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، باستقدام حكام أجانب لإدارة مباراة الفريق البروسعيدي أمام نظيره الزمالك، المقرر إقامتها فى نصف نهائى كأس مصر، يوم 9 أغسطس المقبل.

كانت إدارة النادى المصرى، قد تقدمت يطلب رسمي للجبلاية مؤخراً، تطلب فيه استقدام حكام أجانب لمباراته مع الزمالك بكأس مصر، من منطلق تكافؤ الفرص.

ورفض اتحاد الكرة طلب النادى المصرى، معللًا أن الاستعانة بحكم أجنبي في لقاء الزمالك والمصري، يعني عدم الثقة في الحكام المصريين، رغم ظهورهم بمستوى جيد للغاية فى الدوري المنصرم.

ويلقي الزمالك مع المصري في نصف نهائي كأس مصر، بعد فوزه على طلائع الجيش بثلاثة دون رد، لضرب موعدًا مع الفريق البورسعيدي يوم 9 أغسطس المقبل.

على أن يقام نهائي البطولة يوم 15 أغسطس المقبل.