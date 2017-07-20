هل يشارك “إسلام محارب” مع الأهلي في نصف نهائي الكأس؟ الجبلاية ترد

رفض الاتحاد المصري لكرة القدم، مشاركة إسلام محارب، لاعب الاهلي الجديد والقادم من صفوف سموحة، مع ناديه الأحمر في مباراة نصف نهائي كأس مصر، المقرر إقامتها يوم 9 أغسطس المقبل.

كان الأهلي قد انهي اجراءات انضمام محارب، قادمًا من صفوف سموحة، مقابل 5 مليون جنيه، مع إعارة الثنائي مسعد عوض وناصر همام.

وقررت الجبلاية، فتح قيد استثنائي للأهلي، من أجل قيد لاعبيه الجدد محليًا، حتى يتسنى له قيدهم أفريقًا، حيث يشارك الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ولديه مباراة مقبلة أمام الترجي التونسي، في ربع نهائي البطولة.

واشترطت الجبلاية، منع مشاركة صفقات الأهلي الجديدة في بطولة الكأس، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.

ومن المتوقع أن يتم اعتماد كلًا من المغربي وليد ازارو، وأحمد الشيخ، واسلام محارب، على أن يكمل الاهلي باقي صفقاته الجديدة إنهاء اجراءات قيدهم محليًا، ومن ثم أفريقيًا.

ويستعد الأهلي للمشاركة في البطولة العربية، المقرر انطلاقها يوم السبت المقبل، ويستهل الفريق الأحمر مشواره أمام الفيصلي الأردني، ضمن منافسات المجموعة الأولى، والتضم كلًا من نصر حسين داى الجزائرى، الوحدة الإماراتى.

أما المجموعة الثانية، فتضم الزمالك، والفتح الرباطي المغربى، والنصر السعودي، والعهد اللبناني، بينما ضمت المجموعة الثالثة: المريخ السودانى، الهلال السعودى، نفط الوسط العراقى، الترجى التونسي.