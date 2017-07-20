قائمة الأهلي للبطولة العربية.. 33 لاعبًا

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعدادته لخوض غمار منافسات البطولة العربية، المقرر انطلاقها يوم السبت المقبل، وتستضيفها مدينتي القاهرة والإسكندرية.

وأعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق التي ستشارك في البطولة العربية، والتتي ضمت 33 لاعبًا هم:

شريف إكرامي وأحمد عادل ومحمد الشناوي وعمرو وائل وسعد سمير ورامي ربيعة ومحمد نجيب وأحمد رمضان بيكهام وصبري رحيل وحسين السيد وعلي معلول وأحمد فتحي ومحمد هاني و باسم علي وحسام غالي وحسام عاشور وعمرو السولية وأكرم توفيق وصالح جمعة وعبدالله السعيد وعمرو بركات وأحمد حمودي وأحمد حمدي ومؤمن زكريا وميدو جابر وإسلام محارب وأحمد الشيخ وكريم نيدفيد وعماد متعب وعمرو جمال ووليد أزارو وجونيور أجايي وأحمد ياسر ريان.

كان الأهلي قد أنهي مشواره في الدوري، بحصد البطولة للمرة الثانية على التوالي والـ39 في تاريخه، كما فاز على الزمالك في اللقاء الأخير بهدفين دون رد، لينهي مشواره هذا الموسم بدون هزيمة على المستوى المحلي.

يذكر أن البدري، طار إلى كندا، في زيارة خاطفة للاطمئنان على أسرته، على أن يقود أحمد أيوب، الإدارة الفنية للفريق الأحمر خلال البطولة العربية، لحين عودة حسام البدري.