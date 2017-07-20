الجبلاية تستقر على مكان إقامة السوبر.. “ليس الإمارات”

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، تحت رئاسة المهندس هاني أبوريدة، إقامة مباراة السوبر المحلي، المقرر لها أن تجمع بين بطلي الدوري المصري “الأهلي”، وبطل كأس مصر “لم يتحدد بعد”، في المملكة العربية السعودية.

السعودية تستضيف لقاء السوبر

كانت دولة الإمارات، قد استضافت مباراة السوبر المحلي الموسمين الماضيين، قبل أن يقرر أعضاء الجبلاية، إقامة البطولة هذا الموسم في السعودية، وبالتحديد على ملعب الجوهرة المشعة.

عروض من البحرين والإمارات

كان اتحاد الكرة، قد تلقى أكثر من عرض خلال الفترة الماضية، من البحرين والكويت، الى جانب السعودية والامارات، لاستضافة السوبر المصري، قبل خوض جولات الدوري المصري الموسم الجديد والمقرر انطلاقه يوم 9 سبتمبر المقبل.

كان الزمالك قد حقق بطولة كأس مصر الموسم الماضي على حساب الأهلي، الذي يأمل في استعادة البطولة بعد غياب دام لمدة 10 سنوات.

موعد إقامة مباريات نصف نهائي كأس مصر

يذكر أن الأهلي سيواجه نظيره سموحة يوم 9 أغسطس المقبل، في نصف نهائي كأس مصر، بعد فوزه على وادي دجلة برباعية مقابل هدف في ربع النهائي، على أن يلتقي الزمالك مع المصري، هقب تخطيه عقبة طلائع الجيش بثلاثية دون رد.