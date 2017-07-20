الأهلي يكشف سبب غياب الحاوي عن البطولة العربية

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي عن سبب غياب وليد سليمان عن البطولة العربية.

وأكد عبد الحفيظ أن وليد سليمان لاعب الفريق غاب عن قائمة الأهلي المشاركة في البطولة العربية بسبب تعرضه للإصابة بمزق في العضلة الأمامية.

وأعلن حسام البدري المدير الفني للأهلي قائمة الفريق للمشاركة في البطولة العربية التي تنطلق خلال الفترة من 22 يوليو وحتى 6 أغسطس

وضمت القائمة 33 لاعبًا كالتالي:

“شريف إكرامي وأحمد عادل ومحمد الشناوي وعمرو وائل وسعد سمير ورامي ربيعة ومحمد نجيب وأحمد رمضان بيكهام وصبري رحيل وحسين السيد وعلي معلول وأحمد فتحي ومحمد هاني و باسم علي وحسام غالي وحسام عاشور وعمرو السولية وأكرم توفيق وصالح جمعة وعبدالله السعيد وعمرو بركات وأحمد حمودي وأحمد حمدي ومؤمن زكريا وميدو جابر وإسلام محارب وأحمد الشيخ وكريم نيدفيد وعماد متعب وعمرو جمال ووليد أزارو وجونيور أجايي وأحمد ياسر ريان”

ويستهل الأهلي مشواره بمواجهة الفيصلي الأردني السبت المقبل باستاد السلام .

يذكر أن الأهلي يقع في المجموعة الأولى، والتي تضم كلًا من، الفيصلى الأردني، نصر حسين داى الجزائرى، الوحدة الإماراتى.

بينما تضم المجموعة الثانية، الزمالك المصري، الفتح الرباطي المغربى، النصر السعودي، العهد اللبناني.

أما المجموعة الثالثة، فيشارك بها المريخ السوداني، الهلال السعودى، نفط الوسط العراقى، الترجى التونسي.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة في نصف النهائي من بطولة كأس مصر يوم 9 أغسطس المقبل.

وتوج الأهلي ببطولة الدوري بشكل رسمي ويبحث عن الكأس