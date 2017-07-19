مرتضى منصور يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد للزمالك

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن تشكيل الجهاز الفني الجديد للزمالك بقيادة البرتغلي أوجستو إيناسيو.

وقام منصور بتعيين طارق يحيى المدير الفني السابق لفريق طلائع الجيش مدربا عاما في الجهاز الفني لفريق الكرة.

كما تولى ومدحت عبدالهادي منصب المدرب المساعد وحسين السيد مديرا للكرة.

ويتولى أيمن طاهر عمله كمدرب لحراس مرمى وإسماعيل يوسف رئيسا لجهاز للكرة.

واتفق مرتضى منصور مع الجهاز الفني الجديد على كافة الأمور بعد عقد جلسة جمعته مع المدير الفني البرتغالي إيناسيو

وصرح رئيس نادي الزمالك، بأنه تم وضع كافة الاتفاقات من خلال رموز النادي محمود أبورجيلة وفاروق جعفر وأيمن يونس.

وأشار منصور إلى أن الزمالك تراجع عن تعيين عصام مرعي مدربا عاما.

يذكر أن أيمن منصور نجم الزمالك الأسبق اعتذر عن عدم تولي منصب مدير الكرة في الفترة الحالية في ظل عدم رغبته في العودة للعمل الإداري.

وكان منصور قد قرر من قبل إقالة إيناسيو مدرب الفريق لكنه تراجع عن قراره ومنحه الثقة.