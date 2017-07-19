الأهلي: بيدفيست طلب ضم الغزال وندرس العرض

أعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بأن النادي تلقى عرضا من نادي بيدفيست الجنوب أفريقي لضم عمرو جمال مهاجم الفريق.

وصرح عبد الحفيظ خلال برنامج الحريف مع إبراهيم فايق عبر قناة دي ام سي بأن الأهلي سيدرس أمر رحيل اللاعب وفقاً لاحتياجات الفريق.

كما أكد عبد الحفيظ أن الأهلي سيضم أيمن أشرف لاعب سموحة خلال الساعات القادمة.

وتابع “مستحيل الأهلي يبتفق مع لاعب على عقد بسبعة مليون ويمنحه منه 3 فقط”.

وأضاف ” مفيش حاجة رسمي لحد دلوقتي ان في قيد استثنائي للأهلي”.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة يوم 22 يوليو، وتستمر حتى 5 أغسطس، المقبل، ويستهلها الأهلي بمواجهة الفيصلي الأردني السبت المقبل باستاد السلام .

يذكر أن الأهلي يقع في المجموعة الأولى، والتي تضم كلًا من، الفيصلى الأردني، نصر حسين داى الجزائرى، الوحدة الإماراتى.

بينما تضم المجموعة الثانية، الزمالك المصري، الفتح الرباطي المغربى، النصر السعودي، العهد اللبناني.

أما المجموعة الثالثة، فيشارك بها المريخ السوداني، الهلال السعودى، نفط الوسط العراقى، الترجى التونسي.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة في نصف النهائي من بطولة كأس مصر يوم 9 أغسطس المقبل.

وتوج الأهلي ببطولة الدوري بشكل رسمي ويبحث عن الكأس