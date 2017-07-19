فيديو.. حفل زفاف الشيخ

يحتفل أحمد الشيخ لاعب مصر المقاصة السابق والعائد مجددا لصفوف القلعة الحمراء بحفل زفافه الليلة الأربعاء بفندق “لاند مارك” في التجمع الخامس بحضور عائلته وأصدقائه ونجوم الكرة المصرية، وظهر اللاعب رفقة زوجته خلال الحفل المقام الآن.

وكان آخر ظهور للشيخ مع المقاصة في ربع نهائى بطولة كأس مصر عقب الخسارة على يد سموحة بهدف نظيف، حيث انتهى موسم اللاعب مع الفريق الفيومي، ويستعد اللاعب للعودة إلى المارد الأحمر مجددا بعد انتهاء إعارته وتقديم مستوى مميز العام الماضي.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة يوم 22 يوليو، وتستمر حتى 5 أغسطس، المقبل، ويستهلها الأهلي بمواجهة الفيصلي الأردني السبت المقبل باستاد السلام .

يذكر أن الأهلي يقع في المجموعة الأولى، والتي تضم كلًا من، الفيصلى الأردني، نصر حسين داى الجزائرى، الوحدة الإماراتى.

بينما تضم المجموعة الثانية، الزمالك المصري، الفتح الرباطي المغربى، النصر السعودي، العهد اللبناني.

أما المجموعة الثالثة، فيشارك بها المريخ السوداني، الهلال السعودى، نفط الوسط العراقى، الترجى التونسي.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة في نصف النهائي من بطولة كأس مصر يوم 9 أغسطس المقبل.