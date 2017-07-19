فيديو.. مؤمن زكريا يحرج سيف زاهر على الهواء

علق مؤمن زكريا لاعب الأهلي على إمكانية رحيله عن القلعة الحمراء الفترة المقبلة في ظل العروض المقدمة له.

حقيقة رحيل مؤمن زكريا

ورد اللاعب على سؤال الإعلامي سيف زاهر عبر قناة أون سبورت الفضائية بشأن موقفه من الرحيل بأنه يقضي عطلته ولا يستطيع التعليق على سؤال رحيله.

وعقب فوز الأهلي على الزمالك، في القمة 114، أول أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز بهدفين نظيفين، يستعد اللاعب للمشاركة مع المارد الأحمر في البطولة العربية.

الأهلي يستعد للبطولة العربية

ومن المقرر أن تنطلق البطولة يوم 22 يوليو، وتستمر حتى 5 أغسطس، المقبل، ويستهلها الأهلي بمواجهة الفيصلي الأردني السبت المقبل باستاد السلام .

يذكر أن الأهلي يقع في المجموعة الأولى، والتي تضم كلًا من، الفيصلى الأردني، نصر حسين داى الجزائرى، الوحدة الإماراتى.

بينما تضم المجموعة الثانية، الزمالك المصري، الفتح الرباطي المغربى، النصر السعودي، العهد اللبناني.

أما المجموعة الثالثة، فيشارك بها المريخ السوداني، الهلال السعودى، نفط الوسط العراقى، الترجى التونسي.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة في نصف النهائي من بطولة كأس مصر يوم 9 أغسطس المقبل.