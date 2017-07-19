 عقوبة مالية في انتظار باسم مرسي

يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، معاقبة مهاجم الفريق باسم مرسي، بسبب الإشارة الخارجة من اللاعب أثناء مباراة الأهلي في ختام الدوري المصري.

معاقبة باسم مرسي بسبب إشارته الخارجة ضد جمهور الأهلي

وأكدت مصادر داخل نادي الزمالك، أنه من المتوقع أن يتم معاقبة اللاعب ماليا بخصم من مستحقاته مبلغ يصل إلى 300 ألف جنيه.

اتحاد الكرة في انتظار تقرير حكم المباراة

يذكر أن رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور قدم اعتذار لجمهور النادي الأهلي، لما بدر من اللاعب باسم مرسي تجاه جمهور الفريق الأحمر.

يذكر أن اتحاد الكرة لم يقرر حتى الآن عقوبة اللاعب، حيث أمد الاتحاد أنه في انتظار تقرير حكم المباراة ومشاهدة الشريط الأصلي للمباراة.

يذكر أن المستشار مرتضى منصور قد أعلن عن رحيل 10 من لاعبين نادي الزمالك، بعد مشاورات مع المدير الفني البرتغالي ” إيناسيو”.

يذكر أن نادي الزمالك حصل على ثالث الدوري برصيد 66 نقطة، وانهى الدوري هذا العام بخسارة من غريمه التقليدي الأهلي بهدفين نظفيين، كما خرج من دوري المجموعات ببطولة أفريقيا بعد تعادله أمام أهلي طرابلس الليبي بهدفين لكلا منهما وحصوله على المركز الثالث.