أول ظهور للمحمدي عقب إنضمامه لفريقه الجديد

خسر اتحاد جدة السعودي والمنضم له محمود كهربا لاعب المنتخب المصري، أمام استون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة الودية التي جمعتهما إستعدادا للموسم الكروي الجديد.

أول ظهور للمحمدي

وتواجد في المدرجات اللاعب المصري أحمد المحمدي لمؤازارة فريقه الجديد أستون فيلا، والذي انضم اليوم للفريق الإنجليزي، في صفقة تقدر بمليون جنيه إسترليني لمدة 3 مواسم.

كهربا يهنئ المحمدي

وشارك كهربا في المباراة اليوم أساسيا، وعقب إنتهاء المباراة صافح زميله في المنتخب وقدم له التهئنة بإنضمامه إلى فريقه الجديد، متمنيا له التوفيق.

يذكر أن الحساب الرسمي لموقع نادي أستون فيلا الإنجليزي، قد أعلن عن ضم اللاعب المصري أحمد المحمدي بعد موافقة النادي على دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع هال سيتي و المقدر بمليون جنيه إسترليني.

وانضم المحمدي إلى هال سيتي منذ 4 سنوات مقابل مليوني جنيه إسترليني، وخاض في هذه الفترة 218 مباراة بقميص النمور حتى وصل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في 2014 قبل أن يهزم أمام أرسنال “البطل التاريخي للمسابقة”، كما مثل كل من سندرلاند في إنجلترا وكل من إنبي وغزل المحلة في الدوري المصري.



