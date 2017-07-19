أزمة التجنيد تهدد مصير مدافع الزمالك مع الفراعنة

يعاني علي جبر مدافع الزمالك والمنتخب الوطني من أزمة جديدة بسبب قضية التجنيد الخاصة به بعد أن أنهى اللاعب سنواته الدراسية دون نجاح ليأتي الدور على مهمته في الانضمام للجيش الوطني.

أبو ريدة يتدخل لحل أزمة اللاعب

ويحاول هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة إنهاء أزمة اللاعب واستخراج جواز سفر خاص به للسفر مع بعثة الفريق إلى أوغندا من أجل مواجهة المنتخب الأوغندي في المرحلتين الثالثة والرابعة والتي ستقام يومي 31 أغسطس و5 سبتمبر المقبلين في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 التي تستضيفها روسيا العام القادم حيث يعتمد الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للفراعنة، على اللاعب بقوة بعد الظهور القوي في كأس أمم افريقيا الأخيرة بالجابون واحتلال مركز الوصيف بالبطولة.

علي جبر مهدد بعدم المشاركة في مباريات المنتخب المقبلة

يذكر أن أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة النادي و المشرف على الكرة رفض شائعات رحيل اللاعبين عن الزمالك الفترة الأخيرة

وأكد أن أوجستو ايناسيو مدرب الفريق هو من سيحدد أسماء الراحلين وأن ما تردد حول الاستغناء عن لاعبين كبار بعينهم ليس صحيحا لأن هذا من اختصاص المدير الفني.