تعرف على موقف النني من الانضمام إلى ليستر سيتي

علق الدولي المصري محمد النني، على فكرة الرحيل عن أرسنال و الانتقال إلى نادي ليستر سيتي الإنجليزي، وذلك بعد أن قدم ليستر طلب للتعاقد مع اللاعب مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني.

الأرسنال يرحب بانتقال النني إلى ليستر ولكن اللاعب رفض

وأكدت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية أن النادي الإنجليزي وافق على الاستغناء عن النني، لكن اللاعب المصري رفض العرض لأنه لا يريد العيش في مدينة لندن ولايفضل الذهاب للعيش في مدينة ليستر.

ولم يشارك النني سوى في ثماني مباريات فقط كأساسي مع النادي في الدوري.

هل رغبة النني هي التي تحسم بقاءه مع الأرسنال

وينافس النني بقوة في ظل وجود العديد من لاعبي وسط الملعب مثل “الويلزي أرون رامسي- السويسري جرانيت تشاكا- الإنجليزي جاك ويلشير- الفرنسي فرانسيس كوكلين والإسباني سانتي كاثورلا وأليكس تشامبرلين”.

وشارك النني مع أرسنال في الفوز الهام الذي حققه الدفعجية على حساب بايرن ميونخ الألماني، ضمن مباريات مسابقة الكأس الدولية التي تقام مبارياتها في الصين.

وفاز أرسنال على البافاري بنتيجة 3-2 عن طريق ركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل في المباراة بهدف لمثله، كما أهدر النني ركلة جزاء.