أحمد مرتضى منصور يوضح حقيقة الراحلين عن الزمالك

علق أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة النادي و المشرف على الكرة على الأنباء التي تتحدث عن رحيل اللاعبين بصورة مفاجئة قبل إعلان النادي ذلك بشكل رسمي.

عضو مجلس الزمالك يطالب بتحري الدقة

وطالب عضو الزمالك مواقع التواصل الاجتماعي عدم نشر أخبار غير صحيحة عن نادي الزمالك، وتحري الدقة، مؤكدا أن كل ماينشر بعيد عن الواقع تماما.

وأشار إلى أن المجلس في حالة إنعقاد مستمر منذ أمس لترتيب جميع الأمور الخاصه بفريق الكرة وهناك مشاورات بين أعضاء المجلس رفقة الكابتن فاروق جعفر حول جميع الأمور التي تتعلق لإصلاح المسار .

حقيقة عودة ياسر حسين المحمدي

ونفى أحمد مرتضى وجود أسماء مدربين مصريين تم عرضهم على الإدارة، مشيرا إلي أن هناك لجنة ستعقد اجتماع مع أوجستو ايناسيو مدرب الفريق بعد مران اليوم للحديث في كافه الأمور المتعلقة بالفريق، مؤكدا أن إيناسيو هو من سيحدد أسماء الراحلين.

وأكد أن ما تردد حول الاستغناء عن لاعبين كبار بعينهم ليس صحيحا لأن هذا من اختصاص المدير الفني.

وأضاف أن وجود حسين ياسر المحمدي بالنادي من أجل مستحقاته المالية.