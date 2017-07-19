مفاجأة..رحيل نجم الزمالك

يقترب محمود عبد الرازق “شيكابالا” لاعب الزمالك من الرحيل عن النادي بشكل رسمي، في ظل التخلي عن عدد من اللاعبين ولبحث عن لاعبين جدد بسبب الموسم لسىء للفريق.

دجلة يقترب من التعاقد مع “شيكا”

ويقترب نادي وادي دجلة من ضم اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، بعد أن اتفق مسؤولي دجلة والزمالك على ضم اللاعب.

أسباب رحيل قائد الزمالك

وانتهت فرص قائد الزمالك مع الفريق بعد الهزيمة أمام الأهلي في مباراة القمة أول أمس، والتي انتهت بهزيمة الأبيض بهدفين دون رد.

يذكر أن المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة النادى الزمالك، قرر الاستغناء عن عدد كبير من اللاعبين من صفوف الفريق خلال الموسم المقبل بسب عدم تقديم مستوى يليق بالفريق الفترة الأخيرة خاصة بعد أن خرج الفريق من دوري أبطال أفريقيا على يد أهلي طرابلس الليبي بالتعادل بنتيجة 2-2 في الجولة الأخير من دور المجموعات بالبطولة الأفريقية وخسارة الدوري للغريم التقليدي وإنهاء المسابقة في المركز الثالث وعدم المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل ولم يتبق سوى المنافسة على بطولة الكأس.