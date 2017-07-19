مفاجأة.. رئيس الزمالك يعقد اجتماعا مع لاعب الأهلي السابق

يعقد رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، إجتماعا مع لاعب نادي الزمالك السابق حسين ياسر المحمدي، من أجل عودة اللاعب لصفوف نادي الزمالك.

حسين ياسر يقترب من العودة إلى البيت الأبيض

وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك”، جلسة بين مرتضى منصور وحسين ياسر للتفاوض على عودته للزمالك.

ولعب حسين ياسر المحمدي مع نادي الأهلي قبل أن ينتقل إلى نادي الزمالك، في صفعة قوية لجماهير النادي الأهلي، والذي كان يشبوه بمحمد بركات.

مرتضى منصور يعلن رحيل 10 لاعبين من نادي الزمالك

يذكر أن المستشار مرتضى منصور قد أعلن عن رحيل 10 من لاعبين نادي الزمالك، بعد مشاورات مع المدير الفني البرتغالي ” إيناسيو”.

كما تم الموافقة على إعارة مصطفى فتحي إلى نادي التعاون السعودي، محمود كهربا إلى اتحاد جدة السعودي وانتهاء إعارة لاعب نادي وادي دجلة السابق ستانلي.

يذكر أن نادي الزمالك حصل على ثالث الدوري برصيد 66 نقطة، وانهى الدوري هذا العام بخسارة من غريمه التقليدي الأهلي بهدفين نظفيين، كما خرج من دوري المجموعات ببطولة أفريقيا بعد تعادله أمام أهلي طرابلس الليبي بهدفين لكلا منهما وحصوله على المركز الثالث.