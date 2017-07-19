أول رد فعل من المنتخب على مشاركة حجازي مع بروميتش

علق أسامة نبيه، المدرب العام للمنتخب الوطني، على المشاركة الأولي لأحمد حجازي، مع فريقه الحديث وست بروميتش الإنجليزي،أمام ليستر سيتي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ، اليوم الأربعاء، في إطار منافسات بطولة هونج كونج الودية للأندية الإنجليزية.

وأعرب نبيه، عن سعادته البالغة، بعد مشاركة حجازي، أساسياً مع وست بروميتش، لاسيما وأنه لم يتواجد مع الفريق منذ فترة، وشارك لمدة 70 دقيقة وهذا يعني تألق اللاعب وإنه سوف يتواجد بصفة أساسية الفترة المقبلة.

وقال المدرب العام للزمالك، ” إن اعتماد كلوب على حجازي من بداية المباراة، له مردود إيجابي بالطبع، اللاعب انضم للفريق خلال 48 ساعة فقط، هذا جيد بالنسبة لحجازي”.

وظهر حجازي بشكل جيد مع الفريق، في أول مباراة له، ونجح في منع أكثر من هجمة كادت أن تشكل خطورة على مرمي الفريق الإنجليزي.

وفي الدقيقة 66 من أحداث الشوط الثاني ، أجري توني بوليس، تبديلًا بخروج أحمد حجازي ونزول كيني ولسون بدلًا منه.

وانتقل حجازي إلى صفوف وست برومتش قادماً من الأهلي ، مقابل مليون جنية إسترليني، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد .