فيديو.. ملخص لمسات محمد صلاح أمام كريستال بالاس

شارك النجم الدولي، محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، والمنتقل حديثاً إلي صفوف ليفربول الإنجليزي، في مباراة فريقه أمام كريستال بالاس ، التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة هونج كونج الودية للأندية الإنجليزية.

صلاح يتألق مع ليفربول

وظهر صلاح بشكل جيد خلال المشاركة الثانية له مع الريدز، و ساهم في صناعة العديد من الهجمات المنظمة، ولكن سوء الحظ وقف له بالمرصاد وحرمه من تسجيل هدف للريدز.

صلاح أساسيا أمام كريستال بالاس

وكان يورجن كلوب ، المدير الفني لفريق ليفربول، قد أشرك صلاح أساسياً كما فعل المباراة الماضية.

وجاء التشكيل الذي جاء على النحو الأتي:

مينيوليه، أرنولد، ماتيب، جوميز، مورينو، هندرسون، لالانا، وودبيرن، صلاح، فيرمينو، ستوريدج.

كان يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، قد منح محمد صلاح، المشاركة بصفة أساسية ، في المباراة الأولي له بقميص ليفربول، أمام فريق ويجات أتليتك، في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأربعاء الماضي، ضمن استعدادات الفريق الإنجليزي للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز ” البريميرليج”.

ونجح صلاح في استغلال الفرصة التي منحها له يورجن كلوب، ونجح في تسجيل هدف التعادل لفريقه بشباك ويجان قبل نهاية الشوط الأول بلحظات قليلة ، ليسجل بهذا الهدف حضوره الأول بقميص الريدز.