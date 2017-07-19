لحظة خروج محمد صلاح وتحية الجماهير له (فيديو)

أجرى المدير الفني لنادي ليفربول يورجن كلوب، في الدقيقة 49، تغييرا بخروج اللاعب المصري محمد صلاح.

محمد صلاح يتلقى تحية الجماهير أثناء خروجه من الملعب

وتلقى الفرعون المصري تحية جماهير النادي أثناء خروجه من أرض الملعب في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول على كريستال بالاس بهدفين نظفيين.

محمد صلاح يتألق مع ليفربول

وتألق محمد صلاح مع فريقه الجديد أمام كريستال بالاس، كما أحرز أول أهدافه مع فريق ليفربول في المباراة السابقة أمام ويجان والتي انتهت بالتعادل بهدف لكلا منهما.

وانضم الفرعون المصري محمد صلاح إلى نادي ليفربول الإنجليزي، قادما من نادي روما الإيطالي في صفقة الأغلى عربيا وفي تاريخ النادي الإنجليزي،حيث بلغت 42 مليون يورو.

جدير بالذكر أن يورجن جلوب قد طالب من إدارة نادي ليفربول بسرعة التعاقد مع الفرعون المصري، وصرح للموقع الرسمي بعد إتمام التعاقد مع صلاح أنه سيدعم الفريق بقوة نظرتا لإمكانياته وسرعاته الهائلة.

وأوضح كلوب، أنه متابع محمد صلاح منذ تواجده في بازل السويسري، مشيرا إلى أنه معجب بطريقة لعبه.

وأكد المدير الفني لنادي ليفربول، أنه صلاح سيقود النادي الإنجليزي للبطولات في الفترة القادمة.