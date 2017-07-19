شاهد صلاح يستعرض مهاراته أمام كريستال بالاس (فيديو)

في ثاني مبارياته مع ليفربول بدأ المهاجم المصري محمد صلاح في استعراض مهاراته أمام كريستال بالاس في مباراة الفريقين المقامة ضمن بطولة هونج كونج الودية الدولية (كأس آسيا للدوري الإنجليزي)، وقد أظهرت اللقطة التشجيع المستمر من يورجن كلوب للاعب المصري.

و قد انتقل اللاعب المصري من روما الإيطالي إلى ليفربول في صفقة قياسية وصلت ل42.5 مليون يورو كاسرا الرقم القياسي للصفقات في تاريخ ليفربول.

وقد بدأ صلاح مسيرته في المقاولون العرب ثم انتقل لبازل السويسري، وبعد تألقه في بازل انتقل الدولي المصري لتشيلسي الذي ظل فيه حبيسا على مقاعد البدلاء ما دفعه للرحيل إلى فيورنتينا على سبيل الإعارة، ثم تم بيعه إلى روما لينفجر هناك مسجلا 34 هدفا في موسمين قضاهما في فريق العاصمة الإيطالية ليقنع ليفربول بدفع 42.5 مليون جنيه إسترليني كاسرا الرقم القياسي للصفقات في تاريخ الريدز.

كما كان صلاح احد العناصر الأساسية في المنتخب المصري الذي وصل لنهائي كأس الأمم الأفريقية في يناير الماضي التي اقيمت في الجابون، وحاز المنتخب المصري على مركز الوصيف بعد هزيمته أمام الكاميرون في النهائي كما تصدر صلاح هدافي المنتخب.