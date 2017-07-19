تعرف على موعد انتظام “محارب” في تدريبات الأهلي

ينتظم إسلام محارب، المنضم حديثاً إلى صفوف النادي الأهلي، في تدريبات الفريق الأحمر، غد الخميس، استعدادا للمشاركة في البطولة العربية، المقرر لها يوم 22 يوليو الجاري، وتستمر حتي 8 أغسطس المقبل.

كان النادي الأهلي، قد أعلن عن التعاقد مع إسلام محارب، جناح الفريق السكندري، رسمياً، يوم الأحد الماضي، للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء، بعقد يمتد إلى 5 مواسم، مقابل 5 ملايين جنية، بالأضافة إلى إعارة ناصر ماهر إلى سموحة وأيضا بيع مسعد عوض حارس مرمي الفريق.

وساهم محارب في فوز فريقه أمس الثلاثاء، على نظيره مصر المقاصة، بهدف دون رد، في مباراة ربع النهائي من بطولة كأس مصر، ليصرب موعدا مع الأهلي في المباراة قبل النهائية من البطولة.

ولا يحق للاعب المشاركة أمام فريقه القديم، في مباراة نصف النهائي، المقرر لها يوم 9 أغسطس على أن تقام المباراة النهائية يوم 15 من الشهر ذاته.

وفاز الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما أمس، ضمن الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.