في ظهوره الأول.. حجازي يتألق وبروميتش يضيع عليه مواجهة صلاح بالنهائي

انتهت مباراة وست بروميتش الإنجليزي، مع نظيره ليستر سيتي، بفوز الأخير، بركلات الترجيح ، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة كأس هونج كونج الودية للأندية الإنجليزية.

تقدم لوست بروميتش، اللاعب جاي رود ريجز ، بالدقيقة 10 من عمر الشوط الأول، قبل أن يتعادل لليستر سيتي الجزائري رياض محرز، في الدقيقة 24 من عمر اللقاء، لينحصر بعد ذلك اللعب في منتصف الميدان، ويذهب اللقاء إلي ركلات الترجيح التي حسمها رفاق الجزائري رياض محرز، ليتأهلوا إلي المباراة النهائية، وينتظروا الفائز من مباراة ليفربول و كريستال بالاس المقرر إنطلاقها بعد قليل.

و دفع توني بوليس ، المدير الفني للفريق الإنجليزي، بحجازي في التشكيلة الأساسية للفريق، على عكس التوقعات.

شارك النجم المصري، أحمد حجازي، لاعب المنتخب الوطني، والمنضم حديثاً إلى صفوف فريق وست بروميتش الإنجليزي، في المباراة بشكل أساسي ، وظهر بشكل جيد، ولكن فشل فريقه في تحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية للبطولة، والذي سيكون طرف فيها إما ليفربول الإنجليزي والذي يلعب ضمن صفوفه محمد صلاح، أو كريستال بالاس.

وشارك حجازي في أول مباراة رسمية له مع الفريق، بعد انضمامه رسمياً لبروميتش قادماً من النادي الأهلي، وظهر اللاعب بشكل جيد في هذه المباراة التي تُعد خير إنطلاقه له في الدوري الإنجليزي الممتاز ” البريميرليج”.

ونجح حجازي في الدفاع عن مرمى وست برومتش في أكثر من مناسبة، حيث تصدى للعديد من هجمات لاعبي ليستر سيتي خلال احداث الشوط الأول.

ونجح لاعب الأهلي السابق، في تهديد مرمي ليستر سيتي ، وكاد ان يسجل أول أهدافه مع الفريق ولكن ترطم الكرة بالمدافع، وسط مطالبة لاعبي فريق بروميتش بإحتساب ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 66 من أحداث الشوط الثاني ، أجري توني بوليس، تبديلًا بخروج أحمد حجازي ونزول كيني ولسون بدلًا منه.

وانتقل حجازي إلى صفوف وست برومتش قادماً من الأهلي ، مقابل مليون جنية إسترليني، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد .