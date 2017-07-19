صلاح يزين التشكيل الأساسي لليفربول أمام كريستال بالاس

أعلن يورجن كلوب ، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، التشكيل الرسمي لفريقه استعدادا لمواجهة نظيره كريستال بالاس، في المباراة المقرر لها في الثانية والنصف عصراً، ببطولة هونج كونج الودية، للأندية الإنجليزية

وتواجد محمد صلاح في التشكيل الذي جاء على النحو الأتي:

مينيوليه، أرنولد، ماتيب، جوميز، مورينو، هندرسون، لالانا، وودبيرن، صلاح، فيرمينو، ستوريدج.

كان يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، قد منح محمد صلاح، المشاركة بصفة أساسية ، في المباراة الأولي له بقميص ليفربول، أمام فريق ويجات أتليتك، في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأربعاء الماضي، ضمن استعدادات الفريق الإنجليزي للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز ” البريميرليج”.

ونجح صلاح في استغلال الفرصة التي منحها له يورجن كلوب، ونجح في تسجيل هدف التعادل لفريقه بشباك ويجان قبل نهاية الشوط الأول بلحظات قليلة ، ليسجل بهذا الهدف حضوره الأول بقميص الريدز.

ويرغب المدير الفني لليفربول في اتاحة الفرصة للوافد الجديد محمد صلاح من أجل الاندماج بشكل أفضل مع الفريق قبل الدخول في المنافسات الرسمية بالدوري.