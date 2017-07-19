بالفيديو.. ملخص لمسات حجازي مع بروميتش أمام ليستر سيتي

شارك النجم المصري، أحمد حجازي، لاعب المنتخب الوطني، والمنضم حديثاً إلى صفوف فريق وست بروميتش الإنجليزي، في مباراة فريقه أمام ليستر سيتي، في المباراة التي تجمع بينهما الآن، ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال، المقامة بالصين.

و دفع توني بوليس ، المدير الفني للفريق الإنجليزي، بحجازي في التشكيلة الأساسية للفريق، على عكس التوقعات.

ويشارك حجازي في أول مباراة رسمية له مع الفريق، بعد انضمامه رسمياً لبروميتش قادماً من النادي الأهلي، ويآمل اللاعب أن يظهر بشكل جيد في هذه المباراة التي تُعد إنطلاقه له في الدوري الإنجليزي الممتاز ” البريميرليج”.

ونجح حجازي في الدفاع عن مرمى وست برومتش في أكثر من مناسبة، حيث تصدى للعديد من هجمات لاعبي ليستر سيتي خلال احداث الشوط الأول.

ونجح لاعب الأهلي السابق، في تهديد مرمي ليستر سيتي ، وكاد ان يسجل أول أهدافه مع الفريق ولكن ترطم الكرة بالمدافع، وسط مطالبة لاعبي فريق بروميتش بإحتساب ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 66 من أحداث الشوط الثاني ، أجري توني بوليس، تبديلًا بخروج أحمد حجازي ونزول كيني ولسون بدلًا منه.

وانتقل حجازي إلى صفوف وست برومتش قادماً من الأهلي ، مقابل مليون جنية إسترليني، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد .