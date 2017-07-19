النصر السعودي يغري الأهلي بـ 5 ملايين للحصول على معلول

جدد مسئولو نادي النصر السعودي، مفاوضاتهم مع التونسي على معلول، الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشأن الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

النادي الأهلي تلقي عرضًا رسميًا، من إدارة النصر السعودي، تطلب فيه شراء التونسي معلول، ظهير أيسر الفريق الأحمر، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وطلب النادي السعودي، من الأهلي، تحديد شروطه المالية، للاستعانة بخدمات اللاعب التونسي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع وضع بند يتيح للفريق السعودي شراء اللاعب.

وعرض مسئولو النادي السعودي عرضاً جديداً لمسئولي القلعة الحمراء من مبلغ 2.6 مليون ريال إلى 5.6 ملايين ريال، على أن يتم شراء عقد اللاعب بدلا من استعارته لمدة موسم واحد.

وعلى الرغم من العرض المالي الكبير إلا أن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأحمر، رفض العرض متمسكاً باللاعب، لاسيما وأن الفريق مقبل على مباريات هامة.

يذكر أن على معلول، قد انضم إلى صفوف النادي الأهلي، مطلع الموسم الجاري، قادمًا من صفوف الصفاقسي التونسي، وقدم مردودًا جيدًا، مع الفريق الأحمر.