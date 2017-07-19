بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول و كريستال بالاس 19/7/2017 بكأس الأبطال

يواجه فريق ليفربول الإنجليزي، والذي انضم إليه حديثاً النجم المصري ، محمد صلاح ، لاعب منتخبنا الوطني، ونظيره كريستال بالاس، في إطار مباريات كأس بطولة هونج كونج الودية للأندية الإنجليزية.

كان يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، قد منح محمد صلاح، المشاركة بصفة أساسية ، في المباراة الأولي له بقميص ليفربول، أمام فريق ويجات أتليتك، في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأربعاء الماضي، ضمن استعدادات الفريق الإنجليزي للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز ” البريميرليج”.

ونجح صلاح في استغلال الفرصة التي منحها له يورجن كلوب، ونجح في تسجيل هدف التعادل لفريقه بشباك ويجان قبل نهاية الشوط الأول بلحظات قليلة ، ليسجل بهذا الهدف حضوره الأول بقميص الريدز.

ويرغب المدير الفني لليفربول في اتاحة الفرصة للوافد الجديد محمد صلاح من أجل الاندماج بشكل أفضل مع الفريق قبل الدخول في المنافسات الرسمية بالدوري.

موعد والقنوات الناقلة للمباراة

تقام المباراة على ملعب “هونج كونج” ، في إطار منافسات مباريات بطولة الكأس الدولية للأبطال المقامة حالياً بالعاصمة “كين”، استعدادا للموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”

ومن المقرر أن تذاع المباراة على قناتي بي إن سبورتس 2 ويعلق عليها أحمد فؤاد، وقناة صدي البلد +2 ، ويعلق عليها أحمد شوبير.

وعلق كلوب على أداء صلاح بعد المباراة، قائلًا: ” صلاح لاعب جيد وسيستفيد منه الفريق خلال الفترة المقبلة، ولكن عليه أن يحفظ طريقة لعبنا الدفاعية، مشيراً إلى أن الهدف الذي سجله سهل للغاية ولم يبذل فيه مجهود”.

وانضم صلاح، إلى ليفربول الإنجليزي، في الشهر الماضي، قادمًا من روما الايطالي، في صفقة تاريخية كانت هي الأغلي عربيًا ومصريًا حتى الآن، ووقع جناح منتخب مصر على عقود انضمامه لقلعة الأنفليد لمدة 5 مواسم، بقيمة مالية وصلت إلى 39 مليون جنيه استرليني.