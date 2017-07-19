نجم الإسماعيلي ينفي هجومه على الأهلي

نفي كريم بامبو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، ما تردد مؤخراً بشأن هجومه على النادي الأهلي، موضحاً أنه يكن كل الإحترام لناديه السابق.

وقال بامبو خلال تصريحات صحفية، ” لم أتهجم على النادي الأهلي مطلقاً، وهناك البعض الذي فسر ما حدث مع جمهور الإسماعيلي خطأ”.

وأوضح لاعب الإسماعيلي، ” كنت أشارك في تمرين الفريق بالأمس، وكان هناك بعض الجماهير في الملعب التي هتفت بأسمي ووجهت لي التحية، فذهب لهم ولم أعلم أنهم كانوا يسبوا النادي الأهلي”.

وأشار كريم بامبو، إلى أن النادي الأهلي ناد كبير، ولا يستطيع أحد أن يقلل من هذا الكيان الكبير”.

وتابع ، ” قضيت في هذا النادي سنوات عديدة، ولم يصدر عني أي شئ يغضب جماهير الأهلي، مشيراً إلى انه له الفضل لما وصلت له الآن”.

يذكر أن كريم بامبو، هو ابن من أبناء الأهلي ، حيث لعب في صفوف الناشئين، لفترة كبيرة، قبل أن يقرر حسام البدري، المدير الفني للفريق، تصعيده إلى الفريق الأول ، وساهم في تتويج الفريق بدوري موسم 2013/2014.