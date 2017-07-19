حجازي يظهر في تشكيل وست برومتش الأساسي أمام ليستر

ظهر المصري أحمد حجازي في التشكيل الأساسي لنادي ليستر سيتي خلال المباراة الودية التي تجمعه مع وست برومتش ظهر اليوم الأربعاء.

حجازي أساسياً مع وست برومتش أمام ليستر سيتي

وسيلتقي وست برومتش مع ليستر سيتي في إطار مباريات الجولة الأسيوية للدوري الإنجليزي، والتي تقام مبارياتها في هونج كونج.

وسافر حجازي إلى معسكر وست برومتش في هونج كونج مساء الأثنين الماضي، حيث خاض تدريباً واحداً فقط مع الفريق أمس الثلاثاء.

ويتواجد أحمد حجازي في التشكيل الأساسي لوست برومتش، والذي اعتمد خلاله الجهاز الفني للفريق على قوامه الرئيسي كاملاً.

ويلعب وست برومتش في الجولة الأسيوية للدوري الإنجليزي إلى جانب أندية ليفربول، ليستر سيتي وكريستال بالاس، حيث سيخوض كلاً منهم مبارتين فقط.

وسيلتقي الفائز من مباراة وست برومتش مع ليستر سيتي، مع المنتصر من مواجهة ليفربول وكريستال بالاس يوم السبت القادم.

وانتقل حجازي من الأهلي إلى وست برومتش على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع أحقية شراءه بنهاية الموسم الجديد.

ويتكون تشكيل وست برومتش من: فوستر، نيوم، حجازي، داوسون، ياكوب، إيفاز، ليفرمور، روندون، فيليبس، برنت، رودريجيز.