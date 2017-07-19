بث مباشر مشاهدة مباراة وست بروميتش و ليستر سيتي 19/7/2017 بالكأس الدولية للأبطال

يواجه فريق وست بروميتش الإنجليزي، المنضم إليه حديثا النجم المصري أحمد حجازي، لاعب فريق النادي الأهلي، نظيره ليستر سيتي، اليوم الأربعاء، في إطار منافسات مباريات الكأس الدولية للأندية الإنجليزية، والتي تقام في هونج كونح، بالعاصمة الصينية “كين”.

مسئولي الأهلي قد وافقوا على رحيل أحمد حجازي عن النادي، وانضمامه إلى فريق وست بروميتش، في صفقة بلغت مليون جنية إسترليني، لمدة موسم على سبيل الإعارة، و4 ملايين أخريين للبيع النهائي.

وأعلن توني بوليس ، المدير الفني للفريق الإنجليزي، عن تشكيلة فريقه الأساسي، الذي يخوض بها المباراة، وجاء فيها النجم المصري أحمد حجازي ، أساسياً على عكس التوقعات.

ويشارك حجازي في أول مباراة رسمية له مع الفريق، بعد انضمامه رسمياً لبروميتش قادماً من النادي الأهلي، ويآمل اللاعب أن يظهر بشكل جيد في هذه المباراة التي تُعد إنطلاقه له في الدوري الإنجليزي الممتاز ” البريميرليج”.

موعد والقنوات الناقلة للمباراة

ستقام المباراة على ملعب “هومج كونج” بالعاصمة الصينية، “بكين” ، ضمن منافسات الكأس الدولية للأبطال، في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً ، بتوقيت مصر، وسوف يتنقلها لكم بشكل حصري قنوات بي إن سبورتس، وبالتحديد قناة bein sports.

ومن المقرر أن سيخوض فريق وست بروميتش مباراتين في هذه البطولة، إلى جانب كلًا من ليفربول وكريستال بالاس وليستر سيتي.

يذكر أن الفائز من مباراة ليستر سيتي و وست بروميتش سيواجه الفائز من مواجهة ليفربول و كريستال.