بث مباشر مشاهدة مباراة أرسنال و بايرن ميونخ 19/7/2017 بالكأس الدولية للأبطال

يواجه فريق أرسنال الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد النني، لاعب منتخبنا الوطني، نظيره بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأربعاء ، 19 يوليو 2017 في إطار منافسات بطولة الكأس الدولية للاندية الأنجليزية، والتي تستضيفها هونج كونج في العاصمة الصينية “بكين”.

موعد والقنوات الناقلة للمباراة

ستقام المباراة على ملعب شنجهاي في العاصمة الصينية، “بكين” في تمام الساعة الواحدة ونصف ظهراً بتوقيت مصر، وستكون درجة الحرارة في الملعب في حدود 30 درجة مئوية.

ولا توجد حتي الآن أي قناة مجانية، أعلنت على إذاعتها المباراة عبر القمر الصناعي نايل سات، وتمتلك قنوات بي إن سبورتس القطرية ، حقوق بث مباريات كأس الدولية للأبطال حصرياً، وسوف تعرض المباراة على قناة بي إن سبورتس 1، ويعلق عليها المعلق الشهير يوسف سيف.

ويسعي الجنرز في هذه المباراة، للفوز لا سيما وأن هذه المباراة تأتي بذكريات أليمة للفريق الإنجليزي ، حيث أنه تلقي هزيمة ساحقة من نظيره البافاري بنتيجة 10/2 ، في مجموع مباراتي الذهاب والعودة ، بربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، والذي توج بلقبها ريال مدريد الأسباني.

وعلى الجانب الأخر يدخل بايرن ميونخ المباراة ، بروح معنوية مرتفعة، بعد تتويجه بالدوري الألماني والكأس أيضاً، ويسعي لتجربة عدد من اللاعبين الجدد ، استعدادا للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يدفع أرسن فينجر، المدير الفني لفريق أرسنال، بالنجم المصري محمد النني، أساسياً بعد أن شارك في المباراة الماضية منذ بدايتها ، ولكن في مركز قلب الدفاع.

يذكر أن محمد النني قد انهي موسمه الماضي مع أرسنال بتويجه بكأس إنجلترا، ليصبح أول لاعب مصري يتوج ببطولة إنجليزية ، على مدار المسيرة الأحترافية للاعبين المصريين في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.