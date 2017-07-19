بركات: سعد سمير هو خليفة وائل جمعة في الأهلي

كشف محمد بركات، نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، عن خليفة وائل جمعة، مدافع الأهلي السابق.

وقال بركات خلال حديثه ببرنامج “الحريف” المذاع عبر فضائية dmc والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، ” إن سعد سمير هو امتدا لوائل جمعة، وخليفته في الملاعب”.

وأضاف نجم الأهلي السابق، ” سعد سمير لاعب جيد جدا، ويفرق مع أي فريق، بالأضاف لخفة دمه التي تفيد الفريق في الأوقات الصعبة”.

وأشار محمد بركات ، ” إلى أنه إذا تولي الإدارة الفنية لأي فريق ومع لاعب بحجم سعد، سوف يلعبه أساسي وبجواره سرد باك فقط بدون تكملة خط الدفاع”.

وأوضح محمد بركات، ” كنت اعاني من سعد سمير عندما يدخل غرفتي بأحد المعسكرات سواء في المنتخب أو الأهلي ، لكثرة المقالب الذي يفعلها بجميع اللاعبين، كنا نتهرب منه بسبب أفعاله الغريبة “.

وحرص سعد سمير، على الرد عليه، قائلًا، ” محمد بركات من أفضل لاعبي القلعة الحمراء، وهو أسطورة حية من أساطير كرة القدم المصرية مما لاشك فيه، والملاعب أفتقدته كثيراً”.