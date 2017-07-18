سموحة يضرب موعدا مع الأهلي في نصف نهائي كأس مصر

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، في تحقيق الفوز على نظيره فريق مصر المقاصة، بهدف دون رد ، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، في إطار دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

سيطر لاعبو النادي السكندري، على مجريات اللقاء بالكامل، ونجحوا في تهديد مرمي الفريق الفيومي في أكثر من مناسبة، في ظل حالة الدفاع التي ظهر عليه لاعبو مصر المقاصة، واستغل لاعبو سموحة الانكماش الدفاعي للاعبي مصر المقاصة، ونجحوا في تسجبل هدف الفوز والتأهل عن طريق محمود علاء، في الشوط الإضافي الأول من المباراة.

ومن المقرر أن ينضم إسلام محارب ، لاعب الأهلي الجديد قادماً من سموحة، ليكون قد ساهم في تأهل فريقه إلى نصف نهائي كأس مصر، قبل انضمامه إلى الأهلي.

وبهذه النتيجة يتأهل فريق سموحة ، إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، ليصطدم بنظيره الأهلي، في المباراة المقرر لها يوم 9 أغسطس على أن تقام المباراة النهائية يوم 15 من الشهر ذاته.

يذكر أن الزمالك هو حامل اللقب بعد تغلبه على الاهلي ، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.