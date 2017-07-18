أزارو: رفضت ثلاثة عروض أوروبية من أجل الأهلي

أكد المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المنتقل حديثاً إلى صفوف القلعة الحمراء، انه رفض عروضاً من أندية اوروبية في سبيل الانضمام إلى الأهلي.

وقال “أزارو” خلال خلال حديثه ببرنامج “الكورة والجماهير، المذاع عبر قناة الأهلي، ” إنه تلقي ثلاثة عروض للأحتراف من أندية فرنسا وبلجيكا والإمارات، ولكن رفض الجميع وفضلت اللعب للأهلي”.

وأضاف، ” فضلت اللعب للنادي الأهلي، بسبب جماهيريته ، بالأضافة إلى بطولاته العديدة سواء المحلية أو الإفريقية، فالأهلي يعرفه الجميع على مستوي العالم، ليس داخل إفريقيا فقط”.

وتابع ” أتعجب كثيراً من جمهور الأهلي، رأيتهم في مباراة التتويج هم مصدر قوة للفريق ، قائلًا : ” مش بيبطلو تشجيع في الفريق”.

ويخضع أزارو إلى برنامج تأهيلي خاص ، تمهيداً للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق ، استعدادا للمشاركة في البطولة العربية، المقرر لها يوم السبت المقبل، بمواجهة الفيصلي الأردني.

ووقع المغربي وليد ازراو للنادي الأهلي، لمدة4 مواسم ، مقابل 400 ألف دولار ، حصل منها النادي المغربي على 200 ألف دولار .